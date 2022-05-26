Маляр: Угроза нового наступления на Киев будет всегда

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр о вероятности нового наступления на Киев подчеркивает необходимость осознавать, что угроза для Киева будет существовать всегда.

Об этом она сказала во время брифинга, отвечая на вопрос относительно скопления российских войск возле Черниговской области, и не грозит ли это новым наступлением на Киев.

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"Мы должны осознавать, что угроза Киеву будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинскую власть - это самый быстрый путь завоевать Украину. Поэтому мы просто должны жить с мыслью, что это теперь будет всегда, эта угроза", - подчеркнула Маляр.

В свою очередь заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов относительно группировки российских войск на Черниговском направлении отметил: