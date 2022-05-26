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Маляр: Угроза нового наступления на Киев будет всегда

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Россияне продолжают удерживать ударную группировку возле Черниговской области

Маляр: Угроза нового наступления на Киев будет всегда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр о вероятности нового наступления на Киев подчеркивает необходимость осознавать, что угроза для Киева будет существовать всегда.

Об этом она сказала во время брифинга, отвечая на вопрос относительно скопления российских войск возле Черниговской области, и не грозит ли это новым наступлением на Киев.

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"Мы должны осознавать, что угроза Киеву будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинскую власть - это самый быстрый путь завоевать Украину. Поэтому мы просто должны жить с мыслью, что это теперь будет всегда, эта угроза", - подчеркнула Маляр.

В свою очередь заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов относительно группировки российских войск на Черниговском направлении отметил:

"В настоящее время наблюдаются некоторые перемещения подразделений... Со стороны разведки признаков по созданию ударной группировки противника не обнаружено".

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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