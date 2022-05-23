В Минобороны рассказали, от чего зависит скорость победы Украины в войне

Скорость победы Украины в войне против рф зависит от интенсивности и качества военной помощи, которую предоставляет Запад. Сейчас ВСУ более всего нуждаются в тяжелом вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр во время телемарафона.

"Следует понимать, что на самом деле сейчас стоит главный вопрос: как быстро мы сможем победить Россию и завершить войну? Ответ на этот вопрос зависит от интенсивности помощи и ее качества. Что я имею в виду под "качеством". Мы прежде всего нуждаемся в тяжелом вооружении, это ключевое. Вот это и будет определять скорость нашей победы", - подчеркнула Маляр.

Напомним, ранее Анна Маляр заявила, что Украина смогла получить преимущество в первой фазе войны против рф. Оккупанты не сумели выполнить свои задачи и понесли большие потери.