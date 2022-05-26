От обстрела Харькова погибли семь человек, ранен девятилетний ребенок

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов раскрыл детали сегодняшнего обстрела россиянами Харькова. По словам чиновника, Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

Погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок.

"Враг опять коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без острых нужд не пребывать на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще слишком рано", - сказал Синегубов.

Добавим, что Генштаб в своей вечерней сводке сообщил о том, что оккупанты готовят новое наступление на северном направлении Украины.