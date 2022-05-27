ДРГ в гостинице, постоянные обстрелы и разрушения – об актуальной ситуации в Северодонецке
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Сергей Гайдай Telegram
В Северодонецке в гостиницу "Мир" ворвалась вражеская диверсионно-разведывательная группа, которую выбивали украинские военные. Об этом сообщил руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.
При этом ни на секунду не прекращаются обстрелы города из артиллерии. За минувшие сутки из Северодонецка эвакуированы 12 человек. По словам Стрюка, за месяцы войны похоронено около 1500 горожан – это и умершие собственной смертью, и погибшие в результате действий оккупантов.
Также российские захватчики на протяжении 26 мая пытались протиснуться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали позиции наших военных в районе Устиновки. Под удар попал и Лисичанск. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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