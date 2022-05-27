СМИ: Кремль готовит новое наступление на Киев

Российское оппозиционное издание "Медуза" сообщает, что Кремль не отказался от идеи захватить Киев. Издание отмечает, что путин и его окружение все еще верят, что могут захватить не только Донбасс, но и всю Украину.

"Мы все равно их [украинцев] доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", - заявил журналистам источник в АП рф.

Отметим, что о возможном возобновлении наступления на северном направлении Украины ранее сообщал Генштаб ЗСУ.