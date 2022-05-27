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СМИ: Кремль готовит новое наступление на Киев

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(1 голосов)

Не успокоятся никак

СМИ: Кремль готовит новое наступление на Киев

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российское оппозиционное издание "Медуза" сообщает, что Кремль не отказался от идеи захватить Киев. Издание отмечает, что путин и его окружение все еще верят, что могут захватить не только Донбасс, но и всю Украину.

"Мы все равно их [украинцев] доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", - заявил журналистам источник в АП рф.

Отметим, что о возможном возобновлении наступления на северном направлении Украины ранее сообщал Генштаб ЗСУ.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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Комментарии (3)
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DesnaUA (Чернигов)
27.05.2022 в 20:04
Буй вам в дупу щоб голова не шаталась...
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FC Energy (Новая Каховка)
27.05.2022 в 19:30
на танках Т-62, или может Т-34 откопают? можно ещё с надувными забежать. Самоубийство.
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football_soccer (Украина)
27.05.2022 в 19:57
также , как они сейчас наступают в Луганской и Донецкой области.Ракеты ,авиация , артиллерия.Как я понял, Ленд лиз хваленный, он только на бумаге. Прошел почти месяц, а пацаны наши из ВСУ до сих пор воют исключительно на морально-волевых , получив в распоряжении на тысячу км фронта аж целых 80 американских гаубиц и аж 6 французских. С такой нехваткой вооружения, и "маневренной обороной" на востоке , не удивительно, что в россии снова расправили крылья и будут лезть на Киев.
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