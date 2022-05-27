СМИ: Кремль готовит новое наступление на Киев
Не успокоятся никак
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Российское оппозиционное издание "Медуза" сообщает, что Кремль не отказался от идеи захватить Киев. Издание отмечает, что путин и его окружение все еще верят, что могут захватить не только Донбасс, но и всю Украину.
"Мы все равно их [украинцев] доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", - заявил журналистам источник в АП рф.
Отметим, что о возможном возобновлении наступления на северном направлении Украины ранее сообщал Генштаб ЗСУ.
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Источник:УНІАН
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