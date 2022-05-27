Оккупанты обстреляли из 120 мм минометов Сумскую область
Потерь среди украинских военных и военной техники нет
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Российские оккупанты в пятницу с территории РФ обстреляли Сумскую область из минометов.
Потерь среди украинских военных и военной техники нет, информация о раненых и погибших среди местных уточняется, сообщает Оперативное командование "Север".
"Оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Сумской области. В период с 16:25 до 16:45 с территории РФ в направлении Середина-Буды (Украина) произведен обстрел (11 приходов, предварительно из миномета калибра 120 мм). Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о погибших и раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в 17:56 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Юрьева. Потерь среди личного состава и техники нет.
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