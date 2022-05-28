Порошенко пытался пересечь границу Украины и Польши. На Рава-Русской его не пропустили
Должен был принять участие в дипломатической встрече
Інтерфакс
Пятый президент Украины, 56-летний Петр Порошенко, вечером 27 мая пытался пересечь государственную границу Украины и Польши. Правда, пограничники на Рава-Русской его не пропустили.
Как указывается в
“29-30 мая 2022 лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко в составе парламентской делегации Украины примет участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.
31 мая – 1 июня 2022 года Петр Порошенко примет участие в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП), одной из самых больших политических семей в рамках Европейского Союза”, - говорится в сообщении на сайте фракции.
В то же время депутат от “ЕС”
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