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Порошенко пытался пересечь границу Украины и Польши. На Рава-Русской его не пропустили

Общие новости
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Должен был принять участие в дипломатической встрече

Порошенко пытался пересечь границу Украины и Польши. На Рава-Русской его не пропустили

Інтерфакс

Новина українською

Пятый президент Украины, 56-летний Петр Порошенко, вечером 27 мая пытался пересечь государственную границу Украины и Польши. Правда, пограничники на Рава-Русской его не пропустили.

Как указывается в заявлении партии "Европейская Солидарность", у Петра Алексеевича была в Европе дипломатическая миссия:

“29-30 мая 2022 лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко в составе парламентской делегации Украины примет участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

31 мая – 1 июня 2022 года Петр Порошенко примет участие в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП), одной из самых больших политических семей в рамках Европейского Союза”, - говорится в сообщении на сайте фракции.

В то же время депутат от “ЕС” Ирина Геращенко заявила, что у Петра Порошенко есть распоряжение от председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке. Также отмечается, что состав дипломатической группы был утвержден заранее. Геращенко считает, что у власти есть "черные списки", людей из которых нельзя выпускать из страны. Порошенко попал в один из таких списков, ведь остальным членам делегации пограничники выехать разрешили.

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В статье: Петр Порошенко война с Россией
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Комментарии (16)
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vinn (Khmelnitsky)
28.05.2022 в 09:28
Експєрди розекспєрдились експєрдовським мнєнієм на експєрдському форумі))
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0
-3
Djоn (Киев)
28.05.2022 в 09:29
Зате ти в нас особливий і тільки твоя думка вірна.
Ответить
+1
-1
vinn (Khmelnitsky)
28.05.2022 в 09:35
Моя думка на фактах, а не на домислах і емоціях)) Але таким невігласам як ви вона звичайно ж не цікава) удачки. барани
0
-1
Djоn (Киев)
28.05.2022 в 09:41
Факт в тому, що кремлівська пропаганда співпала з порошенківською предвиборною, але про таке на 5 каналі не скажуть і щоб помітити самостійно, треба мати хоча б інтелект ни нижче барана. Співчуваю тобі. Залишайся рабом в якого найкращий господар, лол.
0
-1
vinn (Khmelnitsky)
28.05.2022 в 09:43
Лол, сказав акушер що тебе зустрів у цьому грішному світі) "що кремлівська пропаганда співпала з порошенківською предвиборною"- детальніше можеш? Чи зліпив словесну конструкцію, сам у неї повірив, і ходиш тішишся?)) А співчуття свої собі залиш- вони тобі потрібніше.
0
0
Djоn (Киев)
28.05.2022 в 09:45
Що? Вирішив до нас повернутись? Ще на батьків перейди. Акушерчик. Такий рівень порохоботів. Потіш нас всіх фактами з 5 каналу. Інтелектуал, кімнатний.
0
0
avatar
zlоyded (Киев)
28.05.2022 в 09:27
Як тільки почали судити Медведчука і Порошенко, так відразу путлєр і напав. Я не вірю в такі збіги. І якщо шоколадний зараз намагається втікти, явно намічається щось недобре.
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+3
-4
avatar
Nеxt-R (Киев)
28.05.2022 в 09:02
Тільки Медведчук заговорив, так сразу справи за кордоном з'явились Треба було як Тимошенко в інвалідний візок сідати
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+7
-3
vinn (Khmelnitsky)
28.05.2022 в 09:25
тотбо ти віриш в слова( лише слова) мертвечука? Вітаю в тебе великі шанси в спецолімпіадах)
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+2
-6
avatar
zlоyded (Киев)
28.05.2022 в 09:27
Тобто ти віриш лише в слова Поросєнка? Вітаю, в тебе великі шанси попасти на роботу в порохоботи або кремлівські повії)
+4
-3
vinn (Khmelnitsky)
28.05.2022 в 09:36
zlоyded тобто я вірю у факти, а не в те що хочеться) І я тебе вітаю, але ти запізнився) Я вже давно порохобочу, на зп у ПО з 2007го року))))))))))))))))))))))))))))
+1
0
хутин пуйлo 88 (Нєначасє)
28.05.2022 в 08:58
Медведчук також хотів виїхати з країни на засідання НАТО, але Зеленському нема що робити, ловить наших соколиків, наших партіотів!
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+7
-1
aleks68
28.05.2022 в 08:57
это же относится и к твоему любимому лопуху янелоху?любителю "посмотреть в глаза".убогий ....
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+1
-6
Fenimor (Cooper)
28.05.2022 в 08:53
Гарно описав боневтіка
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+3
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2022 в 08:47
А син, отой з посвідченням ветерана ато, нехай йде воювати.
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+3
-1
vinn (Khmelnitsky)
28.05.2022 в 09:45
слу, а як в нас у місті називають маршрутки?)
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0
0

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