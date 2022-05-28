Порошенко пытался пересечь границу Украины и Польши. На Рава-Русской его не пропустили

Пятый президент Украины, 56-летний Петр Порошенко, вечером 27 мая пытался пересечь государственную границу Украины и Польши. Правда, пограничники на Рава-Русской его не пропустили.

Как указывается в заявлении партии "Европейская Солидарность" , у Петра Алексеевича была в Европе дипломатическая миссия:

“29-30 мая 2022 лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко в составе парламентской делегации Украины примет участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО. 31 мая – 1 июня 2022 года Петр Порошенко примет участие в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП), одной из самых больших политических семей в рамках Европейского Союза”, - говорится в сообщении на сайте фракции.