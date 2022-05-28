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россия устроила стрельбу вблизи Финляндии и Швеции

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россия устроила стрельбу вблизи Финляндии и Швеции

Вікіпедія/Автор невідомий

Новина українською

Так называемое "Министерство обороны россии" отчиталось об успешном испытании оружия в акватории вблизи границ Швеции и Финляндии.

В заявлении говорится, что фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" в Баренцевом моря ракетой Циркон. Была поражена цель, которая расположилась на расстоянии 1000 км в Белом море.

Эта стрельба производилась под вывеской "испытания новых видов вооружения".

Напомним, что недавно Финляндия и Швеция объявили о вступлении в НАТО после десятков лет нейтрального статуса.

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В статье: война с Россией НАТО
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