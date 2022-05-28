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ГУР МО захватила технику рф, которая была оснащена американскими микрочипами

Общие новости
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Вот такая "эффективность" российского "импортозамещения"

ГУР МО захватила технику рф, которая была оснащена американскими микрочипами

Новина українською

Главное управление разведки МО Украины сообщает о захваченной военной технике рф, которая была оснащена американскими микрочипами.

"Военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике страны-оккупанта микроэлектроники, произведенной в США. Об этом в издании "The War Zone" пишет американский журналист Говард Альтман.

Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.

Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий", - сообщает ГУР МО.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР МО

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