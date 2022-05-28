ГУР МО захватила технику рф, которая была оснащена американскими микрочипами
Вот такая "эффективность" российского "импортозамещения"
Главное управление разведки МО Украины сообщает о захваченной военной технике рф, которая была оснащена американскими микрочипами.
"Военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике страны-оккупанта микроэлектроники, произведенной в США. Об этом в издании "The War Zone" пишет американский журналист Говард Альтман.
Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.
Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий", - сообщает ГУР МО.
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