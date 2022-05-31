  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Как экипажи украинских вертушек героически летали к защитникам Мариуполя
В тренде

Как экипажи украинских вертушек героически летали к защитникам Мариуполя

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Есть видео

Как экипажи украинских вертушек героически летали к защитникам Мариуполя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экипажи украинских вертолетов, в основном, летали на "Азовсталь" по 2 борта, однажды в Мариуполь вылетело сразу 4 борта. Ми-8 снабдили военнослужащих на "Азовстали" оружием, боеприпасами, медикаментами, продуктами питания и 72 дополнительными бойцами.

Читайте такжеЗащитники просили только одно. Стало известно, как происходила доставка необходимого в Мариуполь

"Все поставки прошли успешно", – отметил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

Но на 5-м и 7-м вылетах были сбиты два вертолета. По словам Буданова, также уничтожен третий вертолет, поступавший на помощь на одном из них. Всего вылетов было семь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде