Как экипажи украинских вертушек героически летали к защитникам Мариуполя

Экипажи украинских вертолетов, в основном, летали на "Азовсталь" по 2 борта, однажды в Мариуполь вылетело сразу 4 борта. Ми-8 снабдили военнослужащих на "Азовстали" оружием, боеприпасами, медикаментами, продуктами питания и 72 дополнительными бойцами.

"Все поставки прошли успешно", – отметил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

Но на 5-м и 7-м вылетах были сбиты два вертолета. По словам Буданова, также уничтожен третий вертолет, поступавший на помощь на одном из них. Всего вылетов было семь.