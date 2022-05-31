№1 после СаШо. Голкипер Динамо и сборной Украины отмечает День рождения

Георгий Николаевич Бущан родился 31 мая в 1994 года в Одессе. Голкипер защищает цвета киевского "Динамо" и национальной сборной Украины.

Бущан присоединился к академии столичного клуба в 14-летнем возрасте и очень быстро зарекомендовал себя с наилучшей стороны перед клубными тренерами. Георгий взял 1-й игровой номер после завершения карьеры легендарным и незаменимым стражем ворот "Динамо" Александром Шовковским, а впоследствии – полностью оправдал статус номера один.

Долгожданный дебют Бущана за первую команду киевлян состоялся 20 августа 2017 года в матче УПЛ против "Стали" на НСК "Олимпийский", в котором киевляне одержали победу со счетом 4:1. В составе бело-синих голкипер становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны, трижды - Суперкубок.

В активе Георгия также имеются выступления за сборную Украины U-21. За главную команду страны дебютировал в октябре 2020 года в товарищеском матче против Франции (1:7). Всего на счету голкипера 13 поединков за национальную команду.