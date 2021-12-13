Георгий Бущан - в топ-50 лучших голкиперов мира по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) уже четвертый раз определил топ-50 лучших игроков и топ-50 голкиперов года в мире.

Как сообщает сайт CIES, в список лучших вратарей мира 2021 года попал представитель киевского "Динамо" Георгий Бущан.

Отметим, что рейтинг составлен не на основе субъективного голосования, а посредством объективных данных - количества сыгранных матчей футболистами и уровнем соревнований, в которых они участвовали.

В нынешнем сезоне Бущан провел 20 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей и 8 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.