Матч с Баварией стал юбилейным для Бущана в составе Динамо

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан провел свой юбилейный, 100-й матч в составе первой команды "бело-синих".

Этот матч для 27-летнего вратаря пришелся на поединок групповой стадии Лиги чемпионов против "Баварии", в котором "Динамо" уступило на НСК "Олимпийский" со счетом 1:2.

Теперь на счету Бущана 24 игры в еврокубках, 68 – в чемпионате Украины, 7 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Георгий дебютировал в составе киевской команды в сезоне 2017/2018, два сезона был игроком ротации, и вот уже третий сезон занимает позицию основного голкипера "Динамо".

Из 100 матчей за "бело-синих" 43 поединка - без пропущенных мячей.