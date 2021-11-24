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Матч с Баварией стал юбилейным для Бущана в составе Динамо
Голкипер отыграл 100 поединков за "бело-синих"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан провел свой юбилейный, 100-й матч в составе первой команды "бело-синих".
Этот матч для 27-летнего вратаря пришелся на поединок групповой стадии Лиги чемпионов против "Баварии", в котором "Динамо" уступило на НСК "Олимпийский" со счетом 1:2.
Теперь на счету Бущана 24 игры в еврокубках, 68 – в чемпионате Украины, 7 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.
Георгий дебютировал в составе киевской команды в сезоне 2017/2018, два сезона был игроком ротации, и вот уже третий сезон занимает позицию основного голкипера "Динамо".
Из 100 матчей за "бело-синих" 43 поединка - без пропущенных мячей.
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