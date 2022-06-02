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После нескольких месяцев молчания и критики в свой адрес Меркель выразила свою поддержку Украине

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Экс-канцлер проявила солидарность

После нескольких месяцев молчания и критики в свой адрес Меркель выразила свою поддержку Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ангела Меркель дала оценку войне, которую ведет россия против Украины. Напомним, бывший канцлер Германии не комментировала вторжение путинских войск в Украину, это вызвало критику ее собственной политики в отношении москвы, как сообщает издание Reuters.

Меркель сказала, что она не будет давать советов со стороны, но она поддерживает усилия правительства Германии "найти пути для завершения этой варварской войны".

По информации источника, на церемонии прощания с покидающим свой пост президентом профсоюза DGB Меркель лаконично заявила, что "ее солидарность – с Украиной".

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В статье: Ангела Меркель война с Россией
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Источник:
reuters.com

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