После нескольких месяцев молчания и критики в свой адрес Меркель выразила свою поддержку Украине

Ангела Меркель дала оценку войне, которую ведет россия против Украины. Напомним, бывший канцлер Германии не комментировала вторжение путинских войск в Украину, это вызвало критику ее собственной политики в отношении москвы, как сообщает издание Reuters.

Меркель сказала, что она не будет давать советов со стороны, но она поддерживает усилия правительства Германии "найти пути для завершения этой варварской войны".

По информации источника, на церемонии прощания с покидающим свой пост президентом профсоюза DGB Меркель лаконично заявила, что "ее солидарность – с Украиной".