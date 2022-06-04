"Держитесь". Швентек после победы на Ролан Гаррос обратилась к украинцам
"Война все еще продолжается"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка Ига Швентек вспомнила войну в Украине во время своей речи после
"Хочу отправить свое сообщение Украине. Держитесь", - призвала Швентек.
Также она напомнила всему миру, что в центре Европы продолжаются боевые действия.
"Война все еще продолжается", – сказала полячка.
После ее последних слов вся арена в Париже на несколько десятков секунд утонула в аплодисментах.
Напомним, что Швентек весь текущий Ролан Гаррос провела с лентой желто-синего цвета на форме. Для 21-летней Иги это вторая победа на турнирах Большого шлема. В 2020 году она также побеждала на Открытом чемпионате Франции.
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