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"Держитесь". Швентек после победы на Ролан Гаррос обратилась к украинцам

Общие новости
(2 голосов)

"Война все еще продолжается"

"Держитесь". Швентек после победы на Ролан Гаррос обратилась к украинцам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка Ига Швентек вспомнила войну в Украине во время своей речи после победы на турнире Ролан Гаррос.

"Хочу отправить свое сообщение Украине. Держитесь", - призвала Швентек.

Также она напомнила всему миру, что в центре Европы продолжаются боевые действия.

"Война все еще продолжается", – сказала полячка.

После ее последних слов вся арена в Париже на несколько десятков секунд утонула в аплодисментах.

Напомним, что Швентек весь текущий Ролан Гаррос провела с лентой желто-синего цвета на форме. Для 21-летней Иги это вторая победа на турнирах Большого шлема. В 2020 году она также побеждала на Открытом чемпионате Франции.

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В статье: война с Россией Ролан Гаррос Ига Швёнтек
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