Евросоюз разработал план отказа от российского газа, - еврокомиссар
Неужели это случилось?
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Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз разработал план отказа от российского газа:
"В войне рф против Украины поставки газа в Европу стали средством давления для главы Кремля владимира путина. россия прекратила поставки газа в Финляндию в середине мая, после того как страна отказалась рассчитываться в рублях.
В частности, мы планируем увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также расширить мощности зеленой энергетики.
Нам придется освободиться от российского газа и как можно скорее восстановить свою автономию, потому что владимиру путину не нравится европейский проект. Он использует газ, чтобы разделить нас, он делал все на протяжении многих лет, чтобы разделить Европу", – отметил Бретон.
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