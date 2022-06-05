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Евросоюз разработал план отказа от российского газа, - еврокомиссар

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Неужели это случилось?

Евросоюз разработал план отказа от российского газа, - еврокомиссар

фото из свободных источников

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Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз разработал план отказа от российского газа:

"В войне рф против Украины поставки газа в Европу стали средством давления для главы Кремля владимира путина. россия прекратила поставки газа в Финляндию в середине мая, после того как страна отказалась рассчитываться в рублях.

В частности, мы планируем увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также расширить мощности зеленой энергетики.

Нам придется освободиться от российского газа и как можно скорее восстановить свою автономию, потому что владимиру путину не нравится европейский проект. Он использует газ, чтобы разделить нас, он делал все на протяжении многих лет, чтобы разделить Европу", – отметил Бретон.

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В статье: Газпром война с Россией Евросоюз
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Источник:
Europe1

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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
05.06.2022 в 15:51
Ну нарешті, а скільки знадобиться часу, щоб Катар наростив потужності та повністю замінив російський газ?
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