"Не ведите человечество к гибели". Папа Римский призвал к переговорам
Франциск призвал прекратить разрушение украинских городов и деревень
Фото: ИА Regnum
Папа Римский вспомнил о 100 днях российского вторжения и призвал Владимира Зеленского и путина сесть за стол переговоров.
"Теперь, когда бушует ярость разрушения и смерти, когда разгораются конфликты, подпитывая эскалацию, всё более опасную для всех, я вновь призываю лидеров государств: пожалуйста, не ведите человечество к гибели!
Да будет услышан отчаянный крик страдающих людей, да сохранится уважение к человеческой жизни, да прекратится чудовищное разрушение городов и деревень на востоке Украины. Помолимся вместе, без устали трудясь ради мира.
Да состоятся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и об устойчивом решении", - сказал Папа Римский Франциск.
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