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"Не ведите человечество к гибели". Папа Римский призвал к переговорам

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(1 голосов)

Франциск призвал прекратить разрушение украинских городов и деревень

"Не ведите человечество к гибели". Папа Римский призвал к переговорам

Фото: ИА Regnum

Новина українською

Папа Римский вспомнил о 100 днях российского вторжения и призвал Владимира Зеленского и путина сесть за стол переговоров.

"Теперь, когда бушует ярость разрушения и смерти, когда разгораются конфликты, подпитывая эскалацию, всё более опасную для всех, я вновь призываю лидеров государств: пожалуйста, не ведите человечество к гибели!

Да будет услышан отчаянный крик страдающих людей, да сохранится уважение к человеческой жизни, да прекратится чудовищное разрушение городов и деревень на востоке Украины. Помолимся вместе, без устали трудясь ради мира.

Да состоятся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и об устойчивом решении", - сказал Папа Римский Франциск.

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В статье: Папа Римский война с Россией
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.06.2022 в 18:26
До яких лідерів звертається цей педофіл?
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