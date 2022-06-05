"Не ведите человечество к гибели". Папа Римский призвал к переговорам

Папа Римский вспомнил о 100 днях российского вторжения и призвал Владимира Зеленского и путина сесть за стол переговоров.

"Теперь, когда бушует ярость разрушения и смерти, когда разгораются конфликты, подпитывая эскалацию, всё более опасную для всех, я вновь призываю лидеров государств: пожалуйста, не ведите человечество к гибели!

Да будет услышан отчаянный крик страдающих людей, да сохранится уважение к человеческой жизни, да прекратится чудовищное разрушение городов и деревень на востоке Украины. Помолимся вместе, без устали трудясь ради мира.

Да состоятся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и об устойчивом решении", - сказал Папа Римский Франциск.