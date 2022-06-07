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Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО

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Грузины массово одобрили эту идею

Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО

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Новина українською

В Грузии устроили перформанс с импровизированными "похоронами" президента России Владимира Путина. Необычную акцию провели в Тбилиси.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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Люди положительно реагировали на черный катафалк с фотографией Путина. Некоторые прохожие не скрывали удивления. Некоторые улыбались, поняв, что это шутка, а один парень показал водителю палец вверх.

Идея и реализация такого смелого протеста принадлежит оппозиционной грузинской партии "Гирчи".

В конце перформанса водитель достал "тело Путина" – пластмассовый скелет – и выбросил его по частям в мусорный бак.

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В статье: война с Россией
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