Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
Грузины массово одобрили эту идею
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В Грузии устроили перформанс с импровизированными "похоронами" президента России Владимира Путина. Необычную акцию провели в Тбилиси.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Люди положительно реагировали на черный катафалк с фотографией Путина. Некоторые прохожие не скрывали удивления. Некоторые улыбались, поняв, что это шутка, а один парень показал водителю палец вверх.
Идея и реализация такого смелого протеста принадлежит оппозиционной грузинской партии "Гирчи".
В конце перформанса водитель достал "тело Путина" – пластмассовый скелет – и выбросил его по частям в мусорный бак.
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