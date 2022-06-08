"Что из украденного в Украине россии уже удалось продать?" лавров поплыл на остром вопросе журналиста
И, естественно, перешел на хамство и вранье
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Глава МИД рф сергей лавров всеми силами пытается минимизировать масштабы проблемы с вывозом зерна из Украины.
"Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку – она маленькая на самом деле – решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать".
При этом шут путлера продолжает хамить журналистам. На очень тонкий вопрос журналиста Муслима Умерова ответить адекватно, естественно, у лаврова не вышло:
– Что из украденного в Украине, помимо зерна, россии уже удалось продать?
– У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать, и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю: мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично – избавить восток Украины от давления неонацистского режима. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны россии никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море.
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