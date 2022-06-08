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"Что из украденного в Украине россии уже удалось продать?" лавров поплыл на остром вопросе журналиста

Общие новости
(1 голосов)

И, естественно, перешел на хамство и вранье

"Что из украденного в Украине россии уже удалось продать?" лавров поплыл на остром вопросе журналиста

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава МИД рф сергей лавров всеми силами пытается минимизировать масштабы проблемы с вывозом зерна из Украины.

"Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку – она маленькая на самом деле – решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать".

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При этом шут путлера продолжает хамить журналистам. На очень тонкий вопрос журналиста Муслима Умерова ответить адекватно, естественно, у лаврова не вышло:

– Что из украденного в Украине, помимо зерна, россии уже удалось продать?

– У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать, и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю: мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично – избавить восток Украины от давления неонацистского режима. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны россии никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море.

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В статье: Сергей Лавров война с Россией Муслим Умеров
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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
08.06.2022 в 15:09
Я счас у бога одно прошу , дожить до того дня , когда вся эта мразь будет на скамье подсудимых .
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+6
0
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ФутбольнийГеній (Рівне)
08.06.2022 в 15:28
на жаль мабуть вони скоріше виздихають
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+5
0

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