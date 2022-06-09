Украине грозит рост онкологических болезней из-за войны
Плюс коронавирус тоже ранее "помог"
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В Украине прогнозируют рост онкологических болезней, выявленных на поздних стадиях из-за того, что люди стали реже посещать врачей в профилактических целях.
Причиной тому стала война россии против нашей страны, также нельзя преуменьшать влияние коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко. В Украине ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают онкодиагноз.
"Мы будем иметь рост онкологических болезней, выявленных на более поздних стадиях, что в значительной степени будет влиять на эффективность и продолжительность лечения. Также необходимо учитывать и влияние войны на состояние психического здоровья, в результате которого отдельные болезни могут проявляться на 10-15 лет раньше, чем в среднем в популяции. Учитывая это, мы рекомендуем всем, кто находится в безопасных регионах, при первой возможности позаботиться о своем здоровье и осуществить профилактическое посещение врача".
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