Украине грозит рост онкологических болезней из-за войны

В Украине прогнозируют рост онкологических болезней, выявленных на поздних стадиях из-за того, что люди стали реже посещать врачей в профилактических целях.

Причиной тому стала война россии против нашей страны, также нельзя преуменьшать влияние коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко. В Украине ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают онкодиагноз.