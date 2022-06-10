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В десяти населенных пунктах Беларуси есть российские войска - Минобороны Украины

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Угроза со стороны Беларуси остается

В десяти населенных пунктах Беларуси есть российские войска - Минобороны Украины

Фото: Оперативне командування "Північ"

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Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что в десяти населенных пунктах Беларуси есть российские войска. Развернут "Искандеры", что угрожает нанесением ракетных ударов по Украине.

"В последние несколько недель вооруженные силы Беларуси в составе до семи батальонов пытаются "прикрывать" участок белорусско-украинской границы", - отметил Мотузяник.

Между тем Генштаба ВСУ в утренней сводке пятницы, 10 июня, сообщал, что на Волынском и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси.

Как известно, с начала июня белорусская армия проводит учения, в которых отрабатывает в том числе форсирование водных преград. Хотя самопровозглашенный президент лукашенко и заявляет, что Беларусь не будет участвовать в войне, но именно с территории северного соседа в Украину вторглись российские войска, постоянно наносятся ракетные и авиаудары.

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В статье: Беларусь война с Россией
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