В десяти населенных пунктах Беларуси есть российские войска - Минобороны Украины
Угроза со стороны Беларуси остается
Фото: Оперативне командування "Північ"
Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что в десяти населенных пунктах Беларуси есть российские войска. Развернут "Искандеры", что угрожает нанесением ракетных ударов по Украине.
"В последние несколько недель вооруженные силы Беларуси в составе до семи батальонов пытаются "прикрывать" участок белорусско-украинской границы", - отметил Мотузяник.
Между тем Генштаба ВСУ в утренней сводке пятницы, 10 июня, сообщал, что на Волынском и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси.
Как известно, с начала июня белорусская армия проводит учения, в которых отрабатывает в том числе форсирование водных преград. Хотя самопровозглашенный президент лукашенко и заявляет, что Беларусь не будет участвовать в войне, но именно с территории северного соседа в Украину вторглись российские войска, постоянно наносятся ракетные и авиаудары.
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