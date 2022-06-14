  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СБУ: россияне настолько боятся ВСУ, что только 1 из 10 оккупантов готов к прямому столкновению
В тренде

СБУ: россияне настолько боятся ВСУ, что только 1 из 10 оккупантов готов к прямому столкновению

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Вторая армия мира

СБУ: россияне настолько боятся ВСУ, что только 1 из 10 оккупантов готов к прямому столкновению

СБУ

Новина українською

россияне настолько боятся ВСУ, что только 1 из 10 оккупантов готов к прямому столкновению. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор орков, который перехватила СБУ.

Читайте такжеСБУ: Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак

"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказывает жене рашист.

Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск. Это объясняет, почему российские орки все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая мирных гражданских.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СБУ война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде