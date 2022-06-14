СБУ: россияне настолько боятся ВСУ, что только 1 из 10 оккупантов готов к прямому столкновению
Вторая армия мира
СБУ
россияне настолько боятся ВСУ, что только 1 из 10 оккупантов готов к прямому столкновению. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор орков, который перехватила СБУ.
"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказывает жене рашист.
Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск. Это объясняет, почему российские орки все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая мирных гражданских.
Популярное сейчас
- Без Яремчука и Пихаленка. Заявка сборной Украины на игру с Ирландией
- В Испании прокомментировали информацию про интерес Барселоны к Зинченко
- Осталось узнать одного участника. Список участников финальной части ЧМ 2022 (обновляется)
- Генпрокуратура вернула военным клистроны для ЗРК, которые ДБР изъяло два года назад
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО