СБУ: россияне настолько боятся ВСУ, что только 1 из 10 оккупантов готов к прямому столкновению

россияне настолько боятся ВСУ, что только 1 из 10 оккупантов готов к прямому столкновению. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор орков, который перехватила СБУ.

"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказывает жене рашист.

Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск. Это объясняет, почему российские орки все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая мирных гражданских.