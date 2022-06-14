Гутцайт: Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, если на них будут россияне или белорусы
Заявление министра молодежи и спорта
mms.gov.ua
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, если на них будут допускаться представители России и Беларуси.
"В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях, украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования. Мир не имеет права забывать войну, которую начала Россия против Украины", - сказал Гутцайт.
По словам министра, спортсмены России и Беларуси не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают.
Гутцайт призвал президентов всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей в Украину.
"Мы покажем Ирпень и Бучу, Харьков и Чернигов! Они должны знать, что чувствуют украинские спортсмены, когда выходят на старт рядом с представителями стран-агрессоров", - добавил министр.
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