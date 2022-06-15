"На наших руках кровь". Шварценеггер призвал Европу отказаться от российских энергоресурсов

Арнольд Шварценеггер — американский актер и бывший губернатор штата Калифорния, родившийся в Австрии, — выступил на климатическом саммите Austrian World Summit в Вене.

Он призвал европейские страны отказаться от покупки российских энергоносителей, назвав это финансированием боевых действий России в Украине.

"На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", — заявил он.

По его мнению, российская агрессия против Украины стала еще одной причиной, почему мир и Европа, в частности, должны отказаться от использования ископаемого топлива.

"Мы должны перестать лгать себе. Сейчас у нас есть все необходимые технологии, чтобы оставить ископаемое топливо в прошлом", — заявил Шварценеггер.

Это не первое обращение Шварценеггера, связанное с войной в Украине. Ранее он призывал остановить российской вторжение в страну.