"На наших руках кровь". Шварценеггер призвал Европу отказаться от российских энергоресурсов
Арни уже не первый раз выступает с поддержкой Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Арнольд Шварценеггер — американский актер и бывший губернатор штата Калифорния, родившийся в Австрии, — выступил на климатическом саммите Austrian World Summit в Вене.
Он призвал европейские страны отказаться от покупки российских энергоносителей, назвав это финансированием боевых действий России в Украине.
"На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", — заявил он.
По его мнению, российская агрессия против Украины стала еще одной причиной, почему мир и Европа, в частности, должны отказаться от использования ископаемого топлива.
"Мы должны перестать лгать себе. Сейчас у нас есть все необходимые технологии, чтобы оставить ископаемое топливо в прошлом", — заявил Шварценеггер.
Это не первое обращение Шварценеггера, связанное с войной в Украине. Ранее он призывал остановить российской вторжение в страну.
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