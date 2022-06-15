Медведев: Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, запустив вражеский интернет, в Telegram поставил под сомнение существование в будущем Украины, против которой Россия ведет войну.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ (сжиженный природный газ – ред.) с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет.

Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?

Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что всё остальное для них пустяк", - написал Медведев.