Медведев: Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?
У Медведева очередное обострение
фото из свободных источников
Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, запустив вражеский интернет, в Telegram поставил под сомнение существование в будущем Украины, против которой Россия ведет войну.
"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ (сжиженный природный газ – ред.) с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет.
Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?
Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что всё остальное для них пустяк", - написал Медведев.
Таким образом, Медведев признал, что фактической целью России является уничтожение Украины, что причина войны - не в жителях Донбасса, не в угрозе от НАТО и тем более не в мнимых "биолабораториях" и "ядерных разработках".
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