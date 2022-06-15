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Медведев: Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?

Общие новости
(1 голосов)

У Медведева очередное обострение

Медведев: Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?

фото из свободных источников

Новина українською

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, запустив вражеский интернет, в Telegram поставил под сомнение существование в будущем Украины, против которой Россия ведет войну.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ (сжиженный природный газ – ред.) с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет.

Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?

Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что всё остальное для них пустяк", - написал Медведев.

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Таким образом, Медведев признал, что фактической целью России является уничтожение Украины, что причина войны - не в жителях Донбасса, не в угрозе от НАТО и тем более не в мнимых "биолабораториях" и "ядерных разработках".

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В статье: война с Россией Дмитрий Медведев
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Комментарии (3)
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aleks68
15.06.2022 в 18:57
а где будет алкаш димон-"денег нет,но вы держитесь" через два года?в гааге на скамье подсудимых?в тюремной камере?болтаться в петле на суку или фонарном столбе?лежать в неизвестной могиле на мокшанских болотах?жить в эмиграции у мордатого Ына в сев.корее?лечиться на дурке?выбирайте
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avatar
Харьковчанин (Харків)
15.06.2022 в 18:10
Питання до ЮА-Футбол: навіщо ви засираєте цім лайном інтернет? Висєри цього алкоголіка нікого не мають цікавити в пристойному суспільсві.
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RicoRico (Кривой Рог)
15.06.2022 в 18:14
Не бачу нічого поганого в цьому. Цей брат пхуйла погрожує нам і про це повинні знати всі.
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