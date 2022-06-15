Официально: Запорожский Мотор будет играть в немецкой гандбольной Бундеслиге-2

Многократный чемпион Украины гандбольный клуб "Мотор" (Запорожье) будет играть в немецкой Бундеслиге-2 .

Как сообщает пресс-служба ГК "Мотор" на официальной странице в Facebook, клуб будет выступать в Чемпионате Германии "Бундеслига-2" , начиная с августа 2022 года.

Домашние игры "Мотор" (Запорожье) будет проводить в Дюссельдорфе.

В сообщении уточняется, что "мэр Дюссельдорфа поддержал инициативу и предоставил нашей команде зал".

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Клуб пока не уточняет условия, на которых команда примет участие в немецком гандбольном чемпионате.