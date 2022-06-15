Официально: Запорожский Мотор будет играть в немецкой гандбольной Бундеслиге-2
Базироваться клуб будет в Дюссельдорфе
Handball club Motor Zaporozhye
Многократный чемпион Украины гандбольный клуб "Мотор" (Запорожье) будет играть в немецкой Бундеслиге-2 .
Как сообщает пресс-служба ГК "Мотор" на официальной странице в Facebook, клуб будет выступать в Чемпионате Германии "Бундеслига-2" , начиная с августа 2022 года.
Домашние игры "Мотор" (Запорожье) будет проводить в Дюссельдорфе.
В сообщении уточняется, что "мэр Дюссельдорфа поддержал инициативу и предоставил нашей команде зал".
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Клуб пока не уточняет условия, на которых команда примет участие в немецком гандбольном чемпионате.
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