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В россии горит крупнейшее газовое месторождение

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В россии горит крупнейшее газовое месторождение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В россии ночью произошел пожар из-за разрыва трубы на Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. На участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами произошел разрыв трубы 1,5 метра в диаметре, который вызвал пожар.

Уренгойское месторождение является одним из крупнейших в мире, уступая по запасам только месторождению Северное/Южный Парс, которое делят между собой Иран и Катар. Извлекаемые запасы Уренгойского объекта составляют до 10 трлн кубометров газа.

В августе прошлого года из-за масштабного пожара на газохимическом комплексе "Газпрома" в Новом Уренгое сократились поставки газа по газопроводу Ямал — Европа. Тогда инцидент вызвал взлет цен на европейском рынке на 6%.

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В статье: Газпром война с Россией
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
16.06.2022 в 12:38
Привет Макрону с Шольцем:))
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