В россии горит крупнейшее газовое месторождение
Упс
Getty Images / Global Images Ukraine
В россии ночью произошел пожар из-за разрыва трубы на Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. На участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами произошел разрыв трубы 1,5 метра в диаметре, который вызвал пожар.
Уренгойское месторождение является одним из крупнейших в мире, уступая по запасам только месторождению Северное/Южный Парс, которое делят между собой Иран и Катар. Извлекаемые запасы Уренгойского объекта составляют до 10 трлн кубометров газа.
⚡️В ЯНАО горит крупнейшее в России газовое месторождение— Info (@Info53917080) June 16, 2022
Ночью на участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы 1400мм. pic.twitter.com/XrLM7OGrLm
В августе прошлого года из-за масштабного пожара на газохимическом комплексе "Газпрома" в Новом Уренгое сократились поставки газа по газопроводу Ямал — Европа. Тогда инцидент вызвал взлет цен на европейском рынке на 6%.
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