Голден Стейт Уорриорз стали чемпионами НБА 2022

В ночь на пятницу, 17 июня, состоялся шестой, как оказалось, последний матч финальной серии Национальной Баскетбольной Ассоциации в сезоне 2021/22 – "Бостон Селтикс" на собственной площадке принимали "Голден Стейт Уорриорз".

Хозяева не имели права на ошибку, ведь победа делала "воинов" чемпионами. Так что "Бостон" достаточно мощно начал и даже повел с разницей в 12 очков. Но еще до конца первой четверти "Ворриорз" отыграли отставание, а уже во второй сами ушли в большой отрыв, в какой-то момент второй 12-минутки их преимущество достигало 21 очка. В третьей четверти "Бостон" сумел сократить отставание до десяти баллов, но в последней 12-минутке "Голден Стейт" держали себя в руках и не дали сопернику даже призрачных шансов – 90:103 в итоге и 2:4 в серии.

Лучшим игроком матча стал Стеф Карри, набравший 34 очка, сделал 7 подборов и 7 раз ассистировал партнерам. Из-за дуги он бросал с показателем эффективности более 50% - попал шесть раз из 11 попыток. Показатели Джейлена Брауна из "Бостона" почти идентичны (34-7-3), но партнеры были лучшими у Карри. Отмечаем Дреймона Грина, которому не хватило двух результативных передач до трипл-дабла (12-12-8), а Эндрю Виггинс к своим 18 очкам (6 подборам и 5 ассистам) добавил еще и три блок-шота.

Итак, "Голден Стейт Уорриорз" вернули себе чемпионство после перерыва в четыре года. В целом это их шестой титул в НБА, четыре из них калифорнийцы завоевали в последние восемь лет (2015, 2017, 2018, 2022, еще дважды – в 2016 и 2019 они проигрывали в финале).

НБА. Финал. Шестой матч

16 июня. Бостон. TD Garden

"Бостон Селтикс" - "Голден Стейт Уорриорз" 90:103

Счет в серии - 2:4

БС: Браун – 34, Хоуфорд – 19, Тейтум – 13, Уильямс – 10, Смарт – 9

ГС: Карри – 34, Виггинс – 18, Пул – 15, Грин – 12, Томпсон – 12