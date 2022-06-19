Зеленский: Нет у россии столько ракет, сколько у наших людей желания жить

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил свой вчерашний визит на Юг Украины :

“Ночной, почти утренний отчет.

Возвращаюсь с юга – посетил сегодня наши передовые позиции в Николаевской области, посетил сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками, защитницами: военные, полицейские, нацгвардейцы, тероборона. Настроение у них – уверенное, и по глазам видно, что все они не сомневаются в нашей победе. Поблагодарил за службу, за защиту нашего государства. Поблагодарил родителей таких храбрых детей. Действительно очень крепких.

Вручил награды лучшим. Вручил орден “Золотая Звезда” Герою Украины – полковнику Вадиму Сухаревскому, командиру 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным.

И в Николаеве, и в Одессе провел совещания с нашими военными, со всеми должностными лицами, которые отвечают за оборону и обеспечение этих двух областей. Заслушал доклады относительно разрушений, которые области получили от российских ударов. Потери – значительные. Многие жилые дома разрушены, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов. Поручил оказать более системную помощь людям, которые потеряли близких. А все разрушенное обязательно восстановим. Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить.

Предметно прошлись по экономической ситуации, по работе аграрного сектора. Обсудили безопасность наших портов и возможности экспорта нашей агропродукции. Наша позиция – четкая и неизменная: как только удастся обеспечить безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает все возможное для противодействия продовольственному кризису в мире, который возник из-за российской войны, – и в Азии, и в Африке, и в большинстве стран Европы.

В Николаеве и Одессе посетил городские больницы. Поблагодарил врачей, медицинских сестричек – они просто наши герои. В канун Дня медика поздравил с профессиональным праздником.

Пообщался с нашими защитниками, ранеными в боях.

Вчера подписал указ о присвоении звания генерал-майора командующему Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Татьяне Остащенко. Имел честь сегодня лично поздравить Татьяну Николаевну с этим званием.

И я не зря всегда говорю в своих обращениях “защитники и защитницы”. И хочу, чтобы все мы в Украине всегда подчеркивали вклад и мужчин, и женщин в оборону нашего государства.

Главные мои впечатления сегодня – абсолютная гордость за наших людей. Горжусь всеми, кто защищает государство! Благодарен всем, кто спасает людей!” – говорил Зеленский.