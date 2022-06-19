Павлов: Мариуполь – это личная трагедия для меня

Бывший наставник "Металлурга" и "Ильичевца" Николай Павлов поделился своими переживаниями об уничтожении Мариуполя россиянами:

"Это такая трагедия для меня… Я десять с половиной лет там прожил, у меня дом там сейчас остался. Я 5 человек не могу найти пока. Научили смотреть по "Вайберу", есть в сети, значит, жив. Начальник моей команды там тоже остался, его вывезли в Мелекино, потому что разбомбили здание.

Некоторые выходят и сразу мне звонят по телефону. Я так счастлив тогда. Один из последних моментов... У меня был футболист погибший Степан Молокуцко. Я с его семьей и женщиной всегда дружил, они ко мне приезжали. И я не мог их никак найти. Здесь звонит мне Жанна Молокуцко, их дочь, и говорит: "Я знаю, что вы спрашивали о нас". Сказали, что живы, с соседями. Отказались уезжать, там остались.

Сразу бы поехал в Мариуполь, когда закончится война. Поехал бы на кладбище, это всегда делал. Сейчас станет еще больше, кого вспоминать", – сказал Павлов.