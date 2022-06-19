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Представитель ТКГ Гармаш: россия заинтересована в переговорах только для того, чтобы подготовить резервы

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Оккупантам верить нельзя

Представитель ТКГ Гармаш: россия заинтересована в переговорах только для того, чтобы подготовить резервы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что россии выгодны переговоры с Украиной, потому что у них возник кризис на фронте

"Так называемая вторая армия мира сосредоточила все силы в Северодонецке и не может продвигаться. Это стыд перед всем миром. Они заинтересованы в переговорах, чтобы давить и перегруппироваться. Подготовить резервы, окопаться во вторую, или в третью линию обороны на Юге.

Мы слышим эти заявления с первого дня вторжения. Они хотят, чтобы Украина признала ситуацию де-факто. То есть контроль россии тех территорий, которые она уже оккупировала в Украине", - сказал Гармаш.

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В статье: донбасс война с Россией
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Источник:
Еспресо

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