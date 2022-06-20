ВСУ взяли в плен летчика-вагнеровца – на допросе россиянин поведал о проблемах авиации армии рф
На фото – преступник со своей семьей
фото - Facebook Юрія Бутусова
18 июня воины 72-й механизированной бригады из старого советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" сбили под Светлодарском штурмовик Су-25 вс рф, и захватили в плен российского воздушного террориста, как сообщает журналист Юрий Бутусов.
Им оказался майор андрей владимирович федорчуков, который на допросе признался, что является наемником частной военной компании "Вагнер", и участвует в убийстве украинцев за зарплату наемника – 205 тысяч рублей в месяц.
федорчуков на допросе показал, что целью его атаки был ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировку украинских городов. федорчуков очень надеется на обмен – он понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления.
Из разговора с вагнеровцем стало известно, что у российской авиации большие проблемы с навигацией. У федорчукова был с собой навигатор Гармин и смартфон с программой Пронебо, чтобы иметь более точную навигацию, чем бортовые навигационные средства вкс рф. Также важно, что из-за больших потерь боевых самолетов и вертолетов вс рф начали нанимать летчиков, которых у них уже не хватает.
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