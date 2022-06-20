"россияне интенсивно применяют авиацию для истребления Луганщины". Гайдай – о ситуации в регионе

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о ситуации в регионе:

"рашисты начали интенсивно применять авиацию для истребления Луганщины. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком. Бои на улицах города идут без остановки. россияне нанесли авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины".

"Кроме того, другие населенные пункты постоянно страдают от ствольной и реактивной артиллерии врага, последние сутки больше всего били по Лисичанску, Сиротиному, Вороновому, Боровскому, Устиновке, Тошковке, Ореховому, Золотому, Николаевке, Белогоровке".

"Хотят стереть в пыль, чтобы мы не смогли восстановить. россияне не остановили обстрелы уже разрушенных мостов, ведущих в областной центр. Под постоянным огнем поселки-сателлиты Северодонецка, они пылают ежедневно. Вновь были прилеты по "Стеклопластику" и полигону ГСЧС. Масштабные разрушения за эти сутки в Горной громаде – повреждено около 30 домов. Вокруг Лисичанска нанесены три авиаудара".

Также о ситуации в Северодонецке по состоянию на утро 20 июня рассказал руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк: