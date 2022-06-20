Очевидцы сообщают о многих взрывах на острове Змеиный
Информация не официальная
Фото: twimg.com / Автор неизвестен
Телеграмм-канал интернет-издания «Думская» сообщает, что жители Бессарабии ранним утром в понедельник, 20 июня слышали многочисленные взрывы в районе острова Змеиный.
Очевидцы утверждают, что видели ракеты, летевшие по направлению к оккупированному острову.
Впрочем, информация нуждается в официальном подтверждении.
Обратим внимание, что россияне в начале войны захватили остров и пытаются обустроить на нем системы ПВО, чтобы прикрывать черноморскую флотилию.
На прошлой неделе стало известно, что ВСУ потопили российский буксир «василий бех», перевозивший на остров систему ТОР.
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