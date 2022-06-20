Очевидцы сообщают о многих взрывах на острове Змеиный

Телеграмм-канал интернет-издания «Думская» сообщает, что жители Бессарабии ранним утром в понедельник, 20 июня слышали многочисленные взрывы в районе острова Змеиный.

Очевидцы утверждают, что видели ракеты, летевшие по направлению к оккупированному острову.

Впрочем, информация нуждается в официальном подтверждении.

Обратим внимание, что россияне в начале войны захватили остров и пытаются обустроить на нем системы ПВО, чтобы прикрывать черноморскую флотилию.

На прошлой неделе стало известно, что ВСУ потопили российский буксир «василий бех», перевозивший на остров систему ТОР.