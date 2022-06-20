ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области
Хорошие новости
Угруповання Об'єднаних сил
Советник главы Херсонской военной администрации и военнослужащий Вооруженных Сил Украины Сергей Хлань сообщил, что враг укрепляется на второй и третьей линии обороны. Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, которой они кичились, мол, их оборона непоколебима. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ наносили точных ударов по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке, три раза подряд, было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брод, были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец".
"По всей линии фронта мы имели преимущество две недели. Это координировалось вместе с партизанским движением, которое усиливается на оккупированной Херсонщине и действует вместе с ВСУ. Двухнедельные победы дают уверенность, что, получив тяжелое вооружение, которое необходимо для контрнаступления, мы начнем освобождать нашу родную землю".
Популярное сейчас
- Тренер Ингульца: Поворознюк дал четкий ответ, что у нас тылы спокойные
- Павлов: У бурятов ни мозгов, ни туалетов нет, а их отправили сюда воевать
- Жирона вернулась в Примеру. Сезон в Испании официально завершен
- Генерал Милли сообщил, какой процент от общего количества своих бронетанковых сил потеряла россия
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО