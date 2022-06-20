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ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области

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ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области

Угруповання Об'єднаних сил

Новина українською

Советник главы Херсонской военной администрации и военнослужащий Вооруженных Сил Украины Сергей Хлань сообщил, что враг укрепляется на второй и третьей линии обороны. Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, которой они кичились, мол, их оборона непоколебима. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ наносили точных ударов по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке, три раза подряд, было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брод, были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец".

"По всей линии фронта мы имели преимущество две недели. Это координировалось вместе с партизанским движением, которое усиливается на оккупированной Херсонщине и действует вместе с ВСУ. Двухнедельные победы дают уверенность, что, получив тяжелое вооружение, которое необходимо для контрнаступления, мы начнем освобождать нашу родную землю".

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В статье: война с Россией Сергей Хлань
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Источник:
espreso.tv

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
20.06.2022 в 12:27
Слава ЗСУ!
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