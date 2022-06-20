ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области

Советник главы Херсонской военной администрации и военнослужащий Вооруженных Сил Украины Сергей Хлань сообщил, что враг укрепляется на второй и третьей линии обороны. Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, которой они кичились, мол, их оборона непоколебима. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ наносили точных ударов по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке, три раза подряд, было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брод, были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец".