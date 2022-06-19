Зеленский: Начинается историческая неделя. Следует ожидать от россии усиления враждебной активности. Специально - показательно

Президент Украины обратился к народу по итогам сто шестнадцатых суток полномасштабной войны с россией. Глава государства поблагодарил всех медиков в день медика, поблагодарил всех фермеров, кто, несмотря на войну, обеспечил посевную кампанию. И поблагодарил всех отцов – в день отца.

Зеленский сказал:

"Завтра начинается историческая неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза по статусу кандидата для Украины. Уже есть положительное решение Еврокомиссии, и в конце новой недели будет ответ Европейского Совета. Следует ожидать от россии усиления враждебной активности. Специально – показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Готовимся. Предупреждаем партнеров".

Жизнь страны не парализована, но война продолжается. Поэтому каждый день мы должны помнить о тех, кто на фронте и в оккупации.

"Оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области. Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать. Продолжаются сверхжестокие бои на Донбассе. Русская армия применяет там больше артиллерии, больше наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки – держатся. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – это наша победа завтра", – сказал президент Украины.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.