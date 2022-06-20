"Они живы, с некоторыми из них есть связь". Ермак – о пленных с Азовстали
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Наталия Мосейчук YouTube
Взятые в российский плен защитники "Азовстали" живы, но в каких условиях их содержат, неизвестно. Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину".
"Поскольку переговоры и консультации продолжаются, каждая деталь имеет значение, процесс очень непрост. Я бы не хотел своими словами и информацией как-то навредить этому процессу"
По словам Ермака, задачей ГУР на первом этапе было сохранение жизни бойцов, и "эта задача ГУР выполнила".
"Сегодня они занимаются вторым этапом – их возвращением. И все детали, я думаю, они смогут ясно рассказать. …Позиция главы государства не изменилась. Он сказал, что, если с этими людьми что-нибудь произойдет, о любых переговорах можно будет забыть. Он об этом говорил, когда они были на "Азовстали", и продолжает занимать эту позицию, пока они не вернутся в нашу страну".
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