В Запорожской области оккупанты пострадали от своих растяжек - помогла местная коза
Такие данные приводит ГУР Украины
фото из свободных источников
Во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области захватчики наставили растяжки вокруг местной больницы, однако местная коза взорвала рашистов.
Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны.
В местной больницы разместились около 40 военных оккупационных армий.
"С целью "круговой охраны" они рассредоточили по периметру больницы взрывные устройства в виде "растяжек", - сказано в сообщении.
После этого с территории одного из близлежащих хозяйств зашла коза. В результате хаотического движения животное "обезвредило" несколько гранат.
В результате цепного износа боеприпасов несколько рашистов получили ранения различной степени тяжести.
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