Во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области захватчики наставили растяжки вокруг местной больницы, однако местная коза взорвала рашистов.

Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны.

В местной больницы разместились около 40 военных оккупационных армий.

"С целью "круговой охраны" они рассредоточили по периметру больницы взрывные устройства в виде "растяжек", - сказано в сообщении.

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После этого с территории одного из близлежащих хозяйств зашла коза. В результате хаотического движения животное "обезвредило" несколько гранат.

В результате цепного износа боеприпасов несколько рашистов получили ранения различной степени тяжести.