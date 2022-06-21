СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабинета министров
И Торгово-промышленной палаты Украины
СБУ
СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Агентная сеть ФСБ вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.
Чтобы обезвредить ее, контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию. В результате: в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.
Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства государственной границы и персональных данных украинских правоохранителей. Предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долларов за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.
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