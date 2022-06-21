СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабинета министров

СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Агентная сеть ФСБ вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Чтобы обезвредить ее, контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию. В результате: в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

Читайте также СБУ: Разрешение на мародерство в Украине российским оккупантам дал лично владимир путин

Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства государственной границы и персональных данных украинских правоохранителей. Предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долларов за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.