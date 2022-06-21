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СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабинета министров

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И Торгово-промышленной палаты Украины

СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабинета министров

СБУ

Новина українською

СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Агентная сеть ФСБ вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Чтобы обезвредить ее, контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию. В результате: в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

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Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства государственной границы и персональных данных украинских правоохранителей. Предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долларов за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.

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В статье: СБУ война с Россией
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Источник:
СБУ

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