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Спикер Минобороны – о количестве белорусских военных на границе с Украиной и вероятности их нападения

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Спикер Минобороны – о количестве белорусских военных на границе с Украиной и вероятности их нападения

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Беларусь сосредоточила у границ Украины около 4 тысяч военных. Об этом спикер Министерства обороны Александр Мотузянык сообщил в эфире телемарафона.

"На границе в Брестской и Гомельской областях сейчас до семи белорусских батальонов. Это примерно 3,5-4 тысячи личного состава. Но нужно понимать, что там есть и российские войска. Не скажу их количества, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы".

"Учитывая, что сейчас белорусская сторона предоставляет россии всю логистику, вполне возможен вариант, что россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-то дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому нужно готовиться. По состоянию на этот день мы пока этого не видим".

"Но действия России, в том числе и белорусской армии, заставляют нас держать там войска. Это такая российская тактика по состоянию на сегодняшний день. Основной удар – Луганщина, Донетчина, остальные – постоянные обстрелы, отвлечение нашего внимания, сковывание действий наших подразделений. Таким образом, они заставляют нас держать там войска".

"Мы прекрасно понимаем: как только мы уберем оттуда свои подразделения – они могут осуществить повторное наступление. В ближайшей перспективе мы этого не видим, но, тем не менее, мы вынуждены укреплять это направление".

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В статье: война с Россией Александр Мотузянык
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Источник:
УНИАН

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