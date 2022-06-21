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Зеленский пообщался с Орбаном и пригласил его в Украину

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Поблагодарил за ряд последних действий и договорился об усилении сотрудничества

Зеленский пообщался с Орбаном и пригласил его в Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его приехать в нашу страну.

Об этом глава украинского государства сообщил в Twitter.

"Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и за укрытие украинцев во время войны", - написал президент.

Зеленский также отметил, что в ходе переговоров он договорился с Орбаном об усилении сотрудничества в энергетической сфере между странами.

При этом он поблагодарил Венгрию за поддержку предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины.

Напомним, ранее Орбан заявлял, что Венгрия на будущем саммите лидеров Евросоюза поддержит предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Виктор Орбан
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