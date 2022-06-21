Зеленский пообщался с Орбаном и пригласил его в Украину
Поблагодарил за ряд последних действий и договорился об усилении сотрудничества
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его приехать в нашу страну.
Об этом глава украинского государства сообщил в Twitter.
"Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и за укрытие украинцев во время войны", - написал президент.
Зеленский также отметил, что в ходе переговоров он договорился с Орбаном об усилении сотрудничества в энергетической сфере между странами.
При этом он поблагодарил Венгрию за поддержку предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины.
Напомним,
Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором #Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету ???????? та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022
Популярное сейчас
- Оперативное командование Юг сообщило об ударе по острову Змеиный
- В УПЛ прокомментировали информацию о разделении чемпионата на группы
- Евросезон 2022/23 начинается. Полная заявка Украины, позиции в посеве и вне его, гарантированные места + опрос
- Секретарь СНБО: Не понимаю, с какого испуга Подоляк сейчас голос армии. Я его видел только на пеньках януковича
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
Новости по теме
- 18:17 Украинские Переобулся? Пресс-секретарь Орбана заявил, что его босс осуждает преступления россии в Буче
- 17:21 Украинские Пресс-конференция Орбана. Поговорил с путиным, газ в рублях, венгры на Закарпатье
- 08:57 Украинские Зеленский о премьер-министре Венгрии: Орбан, видимо, потерял честь где-то в контактах с Москвой