С не анонсированным визитом. Генпрокурор США прибыл в Украину

В Киев без предупреждения прибыл генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Стороны обсудят усилия Америки и других стран, направленные на нахождения, задержания и привлечения к ответственности лиц, которые причастны к военным преступлениям в Украине.

Накануне Гарланд заявил о поездке в Европу, в ходе которой он встретится с европейскими лидерами и обсудит их совместные усилия по борьбе с российской агрессией в Украине.

Генпрокурор США сказал, с какой целью посетил Киев:

In unannounced trip, Attorney General Merrick Garland Visits Ukraine, Reaffirms U.S. Commitment to Help Identify, Apprehend, and Prosecute Individuals Involved in War Crimes and Atrocities pic.twitter.com/GzHPGqOUYV