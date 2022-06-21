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С не анонсированным визитом. Генпрокурор США прибыл в Украину

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Чтобы выразить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов народу Украины

С не анонсированным визитом. Генпрокурор США прибыл в Украину

Новина українською

В Киев без предупреждения прибыл генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Стороны обсудят усилия Америки и других стран, направленные на нахождения, задержания и привлечения к ответственности лиц, которые причастны к военным преступлениям в Украине.

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Накануне Гарланд заявил о поездке в Европу, в ходе которой он встретится с европейскими лидерами и обсудит их совместные усилия по борьбе с российской агрессией в Украине.

Генпрокурор США сказал, с какой целью посетил Киев:

Чтобы выразить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов народу Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения

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В статье: война с Россией
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