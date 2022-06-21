С не анонсированным визитом. Генпрокурор США прибыл в Украину
Чтобы выразить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов народу Украины
В Киев без предупреждения прибыл генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.
Стороны обсудят усилия Америки и других стран, направленные на нахождения, задержания и привлечения к ответственности лиц, которые причастны к военным преступлениям в Украине.
Накануне Гарланд заявил о поездке в Европу, в ходе которой он встретится с европейскими лидерами и обсудит их совместные усилия по борьбе с российской агрессией в Украине.
Генпрокурор США сказал, с какой целью посетил Киев:
Чтобы выразить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов народу Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения
In unannounced trip, Attorney General Merrick Garland Visits Ukraine, Reaffirms U.S. Commitment to Help Identify, Apprehend, and Prosecute Individuals Involved in War Crimes and Atrocities pic.twitter.com/GzHPGqOUYV— Anthony Coley (@AnthonyColeyDOJ) June 21, 2022
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