С не анонсированным визитом. Генпрокурор США прибыл в Украину

В Киев без предупреждения прибыл генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Стороны обсудят усилия Америки и других стран, направленные на нахождения, задержания и привлечения к ответственности лиц, которые причастны к военным преступлениям в Украине.

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Накануне Гарланд заявил о поездке в Европу, в ходе которой он встретится с европейскими лидерами и обсудит их совместные усилия по борьбе с российской агрессией в Украине.

Генпрокурор США сказал, с какой целью посетил Киев:

Чтобы выразить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов народу Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения