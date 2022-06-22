Украинская теннисистка победила пятую ракетку мира на турнире в Истборне

Во вторник, 21 июня, на турнире в английском Истборне украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая после объявленного перерыва Элины Свитолиной стала первой ракеткой Украины, довольно неожиданно победила пятую ракетку мира гречанку Марию Саккари.

В первом сете Калинина отдала свою подачу в пятом гейме, а затем Саккари закрыла сет, снова сделав брейк в девятом (3:6). Во втором сете Ангелина повела 3:2, отобрав подачу соперницы, но при счете 5:4 не смогла подать на сет. Впрочем, уже в следующем гейме Калинина снова делает брейк, а затем и выигрывает сет – 7:5.

В начале решающего сета соперницы обменялись брейками, а при счете 4:4 Калининой удалось перехватить инициативу и выиграть в итоге матч – 6:4.

Интересно, что по статистическим показателям Саккари даже несколько превосходила Калинину, но в решающие моменты украинская теннисистка демонстрировала лучшую концентрацию, что позволило ей одержать победу.

Истборн. WTA 500. Трава. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина, 36) – Мария Саккари (Греция, 5) 2:1 (3:6, 7:5, 6:4)

В среду, 22 июня, ориентировочно в 14:30 Калинина в 1/8 финала сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая в рейтинге занимает 33-е место.