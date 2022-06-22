Уже 99 уничтоженных ПВО россиян. Генштаб обновил данные о потерях врага на войне

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях россиян с начала полномасштабной войны. За сутки было ликвидировано еще 130 российских солдат и теперь общее количество потерь врага составляет 34 230. Также количество потерь врагом средств ПВО достигло уже 99.

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личного состава – около 34230 (+130) человек ликвидировано.

танков ‒ 1496 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 3614 (+8) ед.

артиллерийских систем – 752 (+0) ед.

РСЗО – 239 (+0) ед.

средства ПВО – 99 (+1) ед.

самолетов – 216 (+0) ед.

вертолетов – 182 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3).

крылатые ракеты – 137 (+0).

корабли/катера - 14 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2543 (+6) ед.

специальная техника – 60 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, информирует Генштаб.