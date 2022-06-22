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Уже 99 уничтоженных ПВО россиян. Генштаб обновил данные о потерях врага на войне

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Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях

Уже 99 уничтоженных ПВО россиян. Генштаб обновил данные о потерях врага на войне

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях россиян с начала полномасштабной войны. За сутки было ликвидировано еще 130 российских солдат и теперь общее количество потерь врага составляет 34 230. Также количество потерь врагом средств ПВО достигло уже 99.

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  • личного состава – около 34230 (+130) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 1496 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин – 3614 (+8) ед.
  • артиллерийских систем – 752 (+0) ед.
  • РСЗО – 239 (+0) ед.
  • средства ПВО – 99 (+1) ед.
  • самолетов – 216 (+0) ед.
  • вертолетов – 182 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3).
  • крылатые ракеты – 137 (+0).
  • корабли/катера - 14 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2543 (+6) ед.
  • специальная техника – 60 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, информирует Генштаб.

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В статье: война с Россией
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