Уже 99 уничтоженных ПВО россиян. Генштаб обновил данные о потерях врага на войне
Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях россиян с начала полномасштабной войны. За сутки было ликвидировано еще 130 российских солдат и теперь общее количество потерь врага составляет 34 230. Также количество потерь врагом средств ПВО достигло уже 99.
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- личного состава – около 34230 (+130) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1496 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 3614 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 752 (+0) ед.
- РСЗО – 239 (+0) ед.
- средства ПВО – 99 (+1) ед.
- самолетов – 216 (+0) ед.
- вертолетов – 182 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3).
- крылатые ракеты – 137 (+0).
- корабли/катера - 14 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2543 (+6) ед.
- специальная техника – 60 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, информирует Генштаб.
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