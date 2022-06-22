Международные спортивные организации ввели 133 санкции против России и Беларуси
Теперь россияне и белорусы играют между собой
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Всего в мире введено 133 санкции против России и Беларуси, предусматривающие их исключение из международных спортивных организаций, лишение возможности участвовать в международных соревнованиях и проводить такие соревнования на своих территориях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя Офиса президента Алексей Днепров.
"В последние недели широко обсуждалась тема санкций в спорте. В начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов страны-агрессора и поддерживающей ее страны к международным соревнованиям.
19 июня во время конгресса Международной федерации плавания президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул, что пока не время снимать введенные против спортсменов из России и Беларуси ограничения.
По состоянию на 20 июня введено 133 санкции по исключению Российской Федерации и Беларуси из международных спортивных организаций, лишению их спортсменов возможности участвовать в международных соревнованиях, а также лишению права организации и проведения соревнований международного уровня на их территориях", - отметил Днепров.
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