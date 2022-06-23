  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Задача для поколений. Шольц заявил, что на саммите G7 будет обсужден план Маршалла для Украины
В тренде

Задача для поколений. Шольц заявил, что на саммите G7 будет обсужден план Маршалла для Украины

Общие новости
(1 голосов)

Отличные новости

Задача для поколений. Шольц заявил, что на саммите G7 будет обсужден план Маршалла для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лидеры стран "Большой семерки" в ходе саммита обсудят "план Маршалла" для Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что для восстановления городов, пострадавших от российской агрессии, понадобятся миллиарды. Об этом сообщает Associated Press.

Читайте такжеПосол Украины в Германии Мельник принесет извинения Шольцу за "обиженную колбасу"

Восстановление Украины станет задачей не одного, а нескольких поколений европейцев. При этом он сказал, что для восстановления Украины в течение многих лет потребуются миллиарды долларов. Для реализации плана необходима консолидация стран Европы и других доноров.

Также Олаф вспомнил свой визит в Ирпень и заявил, что увиденное "напоминает фотографии немецких городов после Второй мировой войны".

Читайте также"Построить Украину будущего". Президент Европейского совета анонсировал аналог Плана Маршалла

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Олаф Шольц План Маршалла План Маршалла для Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AP

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде