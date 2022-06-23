Задача для поколений. Шольц заявил, что на саммите G7 будет обсужден план Маршалла для Украины
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Лидеры стран "Большой семерки" в ходе саммита обсудят "план Маршалла" для Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что для восстановления городов, пострадавших от российской агрессии, понадобятся миллиарды. Об этом сообщает Associated Press.
Восстановление Украины станет задачей не одного, а нескольких поколений европейцев. При этом он сказал, что для восстановления Украины в течение многих лет потребуются миллиарды долларов. Для реализации плана необходима консолидация стран Европы и других доноров.
Также Олаф вспомнил свой визит в Ирпень и заявил, что увиденное "напоминает фотографии немецких городов после Второй мировой войны".
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