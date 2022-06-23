Истборн. Калинина не справилась с натиском Остапенко и остановилась в четвертьфинале

Сегодня, 23-го июня, первая ракетка Украины Ангелина Калинина провела свой матч четвертьфинала турнира в Истборне (WTA 500) против латвийки Елены Остапенко. Начало матча было многообещающим – Калинина в стартовом гейме сделала брейк, затем защитила свою подачу… а дальше растворилась.

Того тенниса, который демонстрировала Ангелина накануне в матче против представительницы топ-5 рейтинга Саккари, не было даже в помине. Время от времени возникали зарубы за те или иные геймы, но в целом это были лишь локальные испытания для Остапенко. Глобально она свою соперницу превосходила.

Первый сет Калинина проиграла со счетом 3:6, второй – и подавно 2:6. Видно было, что украинка огорчена, хотя кусать локти времени нет. Да и не нужно. Уже в скором времени старт Уимблдона, где Калинина впервые в своей карьере будет выступать как игрок посева турнира Большого Шлема. После Истборна Ангелина поднимется на 34-ю строчку рейтинга – и это ее карьерный максимум.

Остапенко в полуфинале сыграет против Камилы Джорджи (Италия).

Истборн. WTA 500

Елена Остапенко (8, Латвия) – Ангелина Калинина (Украина) 6:3, 6:2