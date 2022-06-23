Гайдай: Защитники Северодонецка могут отойти на новые, более укрепленные позиции

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке украинские защитники могут отойти на новые более укрепленные позиции.

"Россияне бросили все резервы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям.

В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности отхода на новые более укрепленные позиции", - сказал Гайдай.

По его словам, в случае оккупации Северодонецка люди в бомбоубежищах "Азота" станут заложниками россиян. Выход будет возможен только на оккупированную часть Луганской области.

Гайдай также рассказал, что на недавно оккупированных территориях россияне уже приступили к так называемой "фильтрации": "Охотятся за активистами и людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники этих людей".

Кроме того, мужчин заставляют идти воевать против Украины: "Используют как "пушечное мясо".