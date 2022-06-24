Появилось видео с использованием ВСУ американских HIMARS, а также ролик-сравнение системы с Градом

В Сети активно распространяется видео с первым боевым использованием Вооруженными Силами Украины американских M142 HIMARS в войне против российских оккупантов.

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Одна из технических особенностей этой системы в том, что некоторые типы ракет, разработанные для нее, после вылета передают телеметрию для корректировки траектории оставшихся, которые вылетают следом.

Сухопутные войска ВС Украины в своем Facebook продемонстрировали наглядно, в чем заключается разница между системой HIMARS и советской БМ-21 "Град".