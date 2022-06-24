россия планирует устроить в Мозыре ряд терактов, чтобы втянуть беларусь в войну - ГУР Украины
Собираются действовать по лекалам чеченской войны
Кремль планирует подорвать жилые дома в Мозыре Гомельской области, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Об этом сообщает украинская разведка.
В ГУР получили данные о том, что РФ попытается втянуть Беларусь в войну против Украины с помощью ряда провокаций.
Как сообщает разведка, для этого в Мозырь под видом гражданских прибыли диверсионные группы, среди которых есть кадровые сотрудники ГРУ и наемники частных военных компаний, контролируемых Евгением Пригожиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
По данным разведки, в планы ДРГ входит организация серии терактов в Беларуси – будет использован сценарий, который Россия применила во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков".
В ГУР утверждают, что российское ГРУ планирует серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больниц и школ.
В Кремле считают, что это создаст для беларуского диктатора Александра Лукашенко "казус белли", и у него якобы не останется возможности избежать участия в войне.
В ГУР также сообщили, что имея эту информацию, офицеры беларуской армии начали эвакуировать свои семьи из Мозыря.
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